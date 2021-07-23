В Госдуме отреагировали на то, что МОК изменил статус Крыма с российского на украинский

Член комитета Государственной Думы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв прокомментировал то, что Крым на официальном сайте Олимпиады в Токио сперва обозначили как часть России, отделив его границей от Украины, а потом «сделали» украинским, убрав соответствующую линию.

«К этому факту надо относиться как к разгильдяйству, которое очень похоже на провокацию. Все понимают, что Крым — часть России, но когда поднялась волна недовольства со стороны Украины и их товарищей, оргкомитет не выдержал удара и опять это нарисовал. Вопрос времени, когда всё уляжется и все будут знать, чья это территория, какие граждане там живут, какие спортсмены представляют интересы России, будучи рождёнными в Крыму. Все понимают, но оказывается давление.

МОК — вроде бы аполитичная организация, но не всегда выдерживает. МОК не должен допускать на своих соревнованиях политические акции, движения и лозунги. Всё должно быть вне политики, тогда спортсмены будут спокойны вне зависимости от цвета кожи, вероисповедания, национальности. Зрители тоже должны переживать за своих спортсменов, а не за какие-то политические взгляды.

Конечно, мы будем обращать внимание, потому что это затрагивает интересы нашей страны. Мы будем реагировать, когда у нашего спортсмена на ЧМ по шашкам во время игры отнимают флаг. Мы будем реагировать, когда нашим спортсменам запрещают выступать под флагом своей страны и выходить на подиум под государственный гимн. Но есть решение суда — мы обязаны его исполнять, есть правила ВАДА — мы обязаны их исполнять. Но мы обязаны реагировать и на провокации в сторону России», — сказал Свищёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.