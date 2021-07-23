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Глава МИД Украины оценил изменение статуса Крыма с российского на украинский на сайте ОИ

Глава МИД Украины оценил изменение статуса Крыма с российского на украинский на сайте ОИ
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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал то, что Крым на официальном сайте Олимпиады в Токио сперва обозначили как часть России, отделив его границей от Украины, а потом «сделали» украинским, убрав соответствующую линию.

«Как только мы узнали вчера о некорректной карте на олимпийском сайте, мы немедленно связались с руководством МОК. Они принесли извинения за ошибку. Утром по токийскому времени карта уже исправлена», — написал Кулеба на своей странице в социальной сети «Твиттер».

Напомним, Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией. Украина не признала результаты референдума.

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