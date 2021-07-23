Валуев призвал МИД разобраться в изменении МОК статуса Крыма с российского на украинский

Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлой весовой категории, а ныне депутат Госдумы РФ Николай Валуев прокомментировал то, что Крым на официальном сайте Олимпиады в Токио (Япония) сперва обозначили как часть России, отделив его границей от Украины, а потом «сделали» украинским, убрав соответствующую линию.

«Этот вопрос должен решать МИД, нельзя не обращать внимания на такое. С малого начинается большое», — сказал Валуев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией. Украина не признала результаты референдума.

Церемония открытия Олимпиады в Токио состоится сегодня, 23 июля.