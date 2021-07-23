Стало известно расписание олимпийского турнира по фехтованию

Жеребьёвка олимпийского турнира по фехтованию состоялась в пятницу, 23 июля в режиме онлайн. Турнир в рамках личного первенства начнут шпажистки и саблисты.

Российская шпажистка Айзанат Муртазаева в своём первом бою на Олимпийских играх в Токио в 1/32 финала встретится с Кайлин Се Синьянь из Гонконга. Виолетта Колобова начнёт турнира с 1/16 финала встречей с представительницей Польши Александрой Ярецкой, а Юлия Личагина поборется с итальянкой Марой Наварриа также в 1/16 финала.

Российский саблист Константин Лоханов в борьбе за медали Игр в Токио стартует встречей 1/16 финала с корейцем Ким Чжон Хваном, который является бронзовым призёром Олимпиады 2016 года в индивидуальных соревнованиях и олимпийским чемпионом 2012 года в команде. Для Константина это будет дебютное выступление на Олимпийских играх.

Россиянин Вениамин Решетников в 1/16 финала встретится с египтянином Зиадом Эль-Сисси, а Камиль Ибрагимов – с немцем Бенедиктом Вагнером.