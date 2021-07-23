Алжирский дзюдоист снялся с Олимпиады в Токио, чтобы не сражаться с израильтянином

Алжирский дзюдоист Фетхи Нурин, выступающий в весовой категории до 73 кг, отказался выступать на Олимпиаде в Токио, узнав результаты жеребьёвки. Об этом сообщает Yahoo Sports.

В соответствии с результатами жеребьёвки Нурин в случае успешного преодоления первого раунда мог сойтись с представителем Израиля Тохаром Бутбулем во втором раунде.

«Нам не повезло с жеребьёвкой. Мы получили соперника из Израиля и потому решили сняться. Мы приняли правильное решение», — рассказал Амар Бен Яклиф, тренер алжирского спортсмена.

На чемпионате мира 2019 года Нурин снялся с турнира по аналогичной причине. Что касается Бутбуля, то он теперь в первом раунде сразится с представителем Судана Мохамедом Абдалрасулом.