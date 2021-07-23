«Он заработал себе кучу проблем». Спортсменка из Уганды — о побеге 20-летнего тяжелоатлета

Спортсменка из Уганды Кэтлин Грейс Ноубл, выступающая в академической гребле, прокомментировала неудавшийся побег 20-летнего угандийского тяжелоатлета Джулиуса Сэкитолеко по прибытии в Японию на Олимпиаду.

«Начну с того, что команда Уганды по тяжёлой атлетике проживает в другом месте, не в Токио. Они были под домашним арестом (из-за коронавируса. — Прим. «Чемпионата») на протяжении трёх недель. Мне кажется, что позорно то, как к ним относились.

И сейчас очень сложная обстановка в Уганде из-за ковида. Люди теряют свой бизнес. Они ищут возможности, чтобы заработать деньги. Спортсменам из Уганды не платят. Думаю, что он как раз искал возможность заработать, чтобы отправить своей семье. Вот почему он пытался найти работу в Японии. Но, думаю, он заработал в итоге себе кучу проблем», — приводит её слова «Матч ТВ».

Ранее сообщалось, что Сэкитолеко купил билет, расплатившись наличными, на ближайшей к олимпийскому отелю железнодорожной станции. Спортсмен отправился в город Нагоя, где встретился с одним из соотечественников, после чего вместе с ним на автомобиле поехал в город Гифу (префектура Айти). Именно полицейские Айти заметили исчезнувшего спортсмена на городских камерах видеонаблюдения. Таким образом, органы вышли на след соотечественника Сэкитолеко, который помогал ему скрываться.