В Токио продолжатся протесты против Олимпиады возле места проведения церемонии открытия

Церемония открытия Игр состоится на Олимпийском стадионе в Токио, и протестующие заявили, что продолжат проводить демонстрации как можно ближе к стадиону.

Протестующие собрались у здания столичного правительства Токио в пятницу, когда олимпийский факел прибыл в комплекс в преддверии церемонии открытия, которая должна состояться позже в этот день.



«Сегодня день церемонии открытия Олимпийских игр, и мы решительно призываем к её отмене. Так что это протест против Олимпиады. Сейчас олимпийский огонь приближается к зданию столичного правительства Токио, поэтому мы протестуем именно здесь. После этого мы проведём демонстрацию возле Олимпийского стадиона. Полиция строго следит за порядком на этом спортивном объекте, поэтому протест должен проходить вдали от него. Мы пытаемся подобраться поближе к стадиону и поддержать протест», — приводит слова одного из протестующих India Today.

На этот раз на церемонии открытия не будет массовой хореографии, огромного реквизита и изобилия танцоров, актёров и света, как подтвердил Марко Балич, давний исполнительный продюсер церемонии открытия, а ныне старший советник исполнительного продюсера токийских церемоний.