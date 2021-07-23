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Темнокожего музыканта отстранили от церемонии открытия ОИ. Он объяснил это расизмом

Темнокожего музыканта отстранили от церемонии открытия ОИ. Он объяснил это расизмом
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Темнокожий сенегальский перкуссионист Латир Си, который должен был принять участие в церемонии открытия Олимпиады в Токио сегодня, 23 июля, обвинил организаторов в расизме, после того как его отстранили от мероприятия.

«Это полнейший расизм. Мне сообщили, что они сказали: почему этот парень, почему этот африканский парень? Я многое повидал, но такие вещи не соответствуют Олимпиаде. Почему я должен молчать?

Когда я узнал об этом, мне стало грустно. Я живу в Японии более 20 лет, а эта скандальная Олимпиада… Это больно. Боюсь говорить об этом, но я готов. Хочу поделиться своей историей. Не пытаюсь кого-то обвинить, но нужно дать людям знать, что случилось», — приводит слова музыканта издание Independent.

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