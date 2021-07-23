В Кремле отреагировали на то, что МОК изменил статус Крыма с российского на украинский

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента Российской Федерации Владимира Путина, прокомментировал то, что Крым на официальном сайте Олимпиады в Токио сперва обозначили как часть России, отделив его границей от Украины, а потом «сделали» украинским, убрав соответствующую линию.

«Я думаю, что это повод для того, чтобы нашему посольству и нашим спортивным чиновникам предпринять соответствующие действия и задать соответствующие вопросы», — приводит слова Пескова ТАСС.

Напомним, Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией. Украина не признала результаты референдума.

Церемония открытия Олимпиады в Токио состоится сегодня, 23 июля.