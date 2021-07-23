Стали известны призовые российских олимпийцев за медали на Играх в Токио

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин сообщил, какие призовые предусмотрены для российских олимпийцев за медали на Играх в Токио.
«За золотую медаль спортсмены получат по 4 миллиона рублей, за серебряную — 2,5 миллиона, за бронзовую — 1,7 миллиона. Нужно понимать, что многие регионы установили свои меры стимулирования олимпийцев.
Кроме того, за достижение результатов по итогам спортивного сезона установлены выплаты стипендий президента Российской Федерации — это 52 тысячи рублей ежемесячно. Будем надеяться, что таких призёров по итогам Олимпийских игр будет много», — цитирует Матыцина «Р-Спорт».
Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года. Россию в Токио представят 335 спортсменов, которые выступят в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.
- 23 июля 2021
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