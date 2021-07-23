В Токио началась церемония открытия летних Олимпийских игр — 2020
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В Токио (Япония) стартовала церемония открытия летних Олимпийских игр. Грандиозное шоу проходит при пустых трибунах, что обусловлено мерами безопасности в связи с пандемией коронавирусной инфекции.
«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию церемонии открытия Олимпиады-2020 в Токио.
Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии коронавируса соревнования были перенесены на год и теперь состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года. Россию в Токио представят 335 спортсменов, которые выступят в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.
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