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Первый канал объяснил уход на рекламу перед выходом Украины на церемонии открытия ОИ

Первый канал объяснил уход на рекламу перед выходом Украины на церемонии открытия ОИ
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Первый канал прокомментировал решение не показывать выход сборной Украины на церемонии открытия Олимпиады в Токио. Перед выходом национальной команды Украины трансляция прервалась рекламой. При этом в приложении Первого канала трансляцию не прерывали перед выходом украинских олимпийцев.

«Парад спортсменов длится порядка двух часов, для выполнения коммерческих обязательств его показ прерывается рекламой несколько раз», — приводит слова представителя пресс-службы Первого канала «РБК-Спорт».

«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию церемонии открытия Олимпиады-2020 в Токио.

Олимпийские игры-2020. Какая же крутая форма у сборной России! Ждём зажжения огня. LIVE Олимпийские игры-2020. Какая же крутая форма у сборной России! Ждём зажжения огня. LIVE

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии коронавируса соревнования были перенесены на год и теперь состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года. Россию в Токио представят 335 спортсменов, которые выступят в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.

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Новости. Олимпиада 2020
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