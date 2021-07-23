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Летние Олимпийские игры — 2020 в Токио объявлены открытыми

Летние Олимпийские игры — 2020 в Токио объявлены открытыми
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126-й император Японии Нарухито объявил, что летние Олимпийские игры 2020 года в Токио открыты. В настоящий момент на стадионе в Токио проходит церемония открытия Олимпиады.

Напомним, российские олимпийцы вышли на арену 77-ми по счёту среди всех сборных. Знаменосцами на церемонии открытия Игр стали олимпийские чемпионы волейболист Максим Михайлов и фехтовальщица Софья Великая.

«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию церемонии открытия Олимпиады-2020 в Токио.

Олимпийские игры-2020. В Токио состоялась торжественная церемония открытия! Олимпийские игры-2020. В Токио состоялась торжественная церемония открытия!

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии коронавируса соревнования были перенесены на год и теперь состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года. Россию в Токио представят 335 спортсменов, которые выступят в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.

Олимпийские игры-2020. В Токио состоялась торжественная церемония открытия! Олимпийские игры-2020. В Токио состоялась торжественная церемония открытия!
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Новости. Олимпиада 2020
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