Летние Олимпийские игры — 2020 в Токио объявлены открытыми

126-й император Японии Нарухито объявил, что летние Олимпийские игры 2020 года в Токио открыты. В настоящий момент на стадионе в Токио проходит церемония открытия Олимпиады.
Напомним, российские олимпийцы вышли на арену 77-ми по счёту среди всех сборных. Знаменосцами на церемонии открытия Игр стали олимпийские чемпионы волейболист Максим Михайлов и фехтовальщица Софья Великая.
«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию церемонии открытия Олимпиады-2020 в Токио.
Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии коронавируса соревнования были перенесены на год и теперь состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года. Россию в Токио представят 335 спортсменов, которые выступят в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.
- 23 июля 2021
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