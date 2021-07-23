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Украинским спортсменам рекомендовано общаться со СМИ только на своём языке

Украинским спортсменам рекомендовано общаться со СМИ только на своём языке
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Языковой омбудсмен Украины Тарас Креминь призвал украинских спортсменов и членов делегации на летних Олимпийских играх в Токио в ходе общения со СМИ разговаривать на украинском языке.

«Украина участвует в Олимпиаде как страна, в которой идёт война, поэтому утверждение украинского языка в спортивной дипломатии такого уровня — это укрепление нашей государственности в мире.

Было бы справедливо, чтобы во время брифингов, выступлений, пресс-конференций украинские чемпионы, их тренеры, представители Национального олимпийского комитета и официальных делегаций общались на украинском», — написал Кремень в пятницу на странице омбудсмена в «Фейсбуке».

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