Украинским спортсменам рекомендовано общаться со СМИ только на своём языке

Языковой омбудсмен Украины Тарас Креминь призвал украинских спортсменов и членов делегации на летних Олимпийских играх в Токио в ходе общения со СМИ разговаривать на украинском языке.

«Украина участвует в Олимпиаде как страна, в которой идёт война, поэтому утверждение украинского языка в спортивной дипломатии такого уровня — это укрепление нашей государственности в мире.

Было бы справедливо, чтобы во время брифингов, выступлений, пресс-конференций украинские чемпионы, их тренеры, представители Национального олимпийского комитета и официальных делегаций общались на украинском», — написал Кремень в пятницу на странице омбудсмена в «Фейсбуке».