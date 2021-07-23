Украинским спортсменам рекомендовано общаться со СМИ только на своём языке
Поделиться
Языковой омбудсмен Украины Тарас Креминь призвал украинских спортсменов и членов делегации на летних Олимпийских играх в Токио в ходе общения со СМИ разговаривать на украинском языке.
«Украина участвует в Олимпиаде как страна, в которой идёт война, поэтому утверждение украинского языка в спортивной дипломатии такого уровня — это укрепление нашей государственности в мире.
Было бы справедливо, чтобы во время брифингов, выступлений, пресс-конференций украинские чемпионы, их тренеры, представители Национального олимпийского комитета и официальных делегаций общались на украинском», — написал Кремень в пятницу на странице омбудсмена в «Фейсбуке».
Комментарии
- 23 июля 2021
-
17:48
-
17:43
-
17:43
-
17:23
-
17:14
-
16:59
-
16:05
-
15:57
-
15:30
-
15:29
-
15:27
-
15:12
-
15:11
-
14:56
-
14:22
-
14:09
-
14:03
-
14:01
-
13:34
-
13:01
-
12:54
-
12:54
-
12:51
-
12:22
-
12:22
-
12:13
-
12:00
-
11:56
-
11:49
-
11:41
-
11:35
-
11:25
-
11:07
-
10:58
-
10:44
Партнерский контент