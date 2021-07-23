«Наступило время надежд». Президент МОК Томас Бах выступил на открытии Олимпиады в Токио

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах выступил с речью на открытии Олимпийских игр в Токио.



«Добро пожаловать на Олимпийские игры — 2020 в Токио. Сегодня наступило время надежд. Да, мы представляли всё это совершенно иначе, но давайте насладимся этим моментом. Наконец-то мы все здесь, вместе, атлеты из более чем 200 национальных олимпийских комитетов и олимпийской команды беженцев. Это люди, которые вместе живут под одной крышей в Олимпийской деревне. Это объединяющая сила спорта. Это послание, в котором говорится о солидарности, о мире и стойкости. Тысячи волонтёров так радушно встретили нас, несмотря на все сложности. Вы лучшие послы своей страны. Огромное вам спасибо. Большое спасибо всем, кто помог Олимпийским играм в Токио стать реальностью.



Всё, что было сказано о жителях Японии, в полной мере относится и к вам, мои дорогие олимпийцы. Вы столкнулись с очень серьёзными трудностями на своём олимпийском пути. Как и все мы, в условиях пандемии вы были окружены глобальной неопределённостью. Вы даже не знали, когда вновь сможете приступить к тренировкам. Вы не знали, получится ли у вас завтра встретиться с тренером. Вы не знали, смогут ли ваши товарищи по команде составить вам компанию на следующих соревнованиях. Вы даже не знали, состоятся ли эти соревнования вообще. Вы боролись, проявляли упорство, никогда не сдавались. И сегодня ваша олимпийская мечта становится реальностью. Вы настоящие олимпийские атлеты.



Вы вдохновили нас, МОК и всё олимпийское сообщество, сражаться подобно вам и за вас, чтобы этот момент сделать возможным. Поэтому я хочу принести свою искреннюю благодарность всем национальным олимпийских комитетам, всем международным федерациям, всем нашим ведущим партнёрам, а также обладателям прав на вещание за то, что вы оставались вместе с нами. Всё это делает нас настоящим олимпийским сообществом.



Дорогие спортсмены, это олимпийское сообщество с вами — сегодня и на протяжении всех Олимпийских игр. Миллиарды людей во всём мире буду следить за вами у экранов, посылая вам свою энергию и поддержку. Наше олимпийское сообщество уже научилось тому, что бороться со всеми актуальными проблемами мы можем, только оставаясь вместе. Урок, который мы выучили, гласит: нам нужно больше солидарности — как внутри различных обществ, так и в сотрудничестве между ними. Солидарность значит нечто большее, чем просто уважение и отсутствие дискриминации. Солидарность означает, что нужно помогать, делиться, заботиться. Этим мы и занимаемся в нашем олимпийском сообществе. Мы проявляем солидарность, чтобы сделать Игры реальностью и чтобы все вы, спортсмены национальных олимпийских комитетов — больших или малых, богатых или бедных — и всех олимпийских видов спорта, могли принять участие в Олимпийских играх. Эта солидарность направляет нашу миссию сделать мир лучше благодаря спорту. Только благодаря солидарности мы можем находиться сегодня здесь, все вместе. Солидарность также отражает наш вклад в дело мира, который присутствует уже 3000 лет. Без солидарности мир невозможен.



В соответствии с олимпийским духом, духом солидарности и мира, мы приветствуем сборную беженцев МОК. Дорогие спортсмены-беженцы, ваш талант и человеческие качества демонстрируют неоценимый вклад, который вы вносите в общество. Вы были вынуждены оставить свои дома из-за жестокости, голода или просто из-за того, что вы были не такими, как все. Сегодня мы встречаем вас с распростёртыми объятиями. Мы приглашаем вас в наш мирный дом. Добро пожаловать в наше олимпийское сообщество.

В этом олимпийском сообществе мы все равны. Мы все уважаем и соблюдаем одни и те же правила. Этот олимпийский опыт учит нас скромности, потому что мы чувствуем, что все мы — часть чего-то большего. Мы — часть события, которое объединяет мир. Единые во всём нашем многообразии, мы становимся больше суммы наших слагаемых. Мы всегда сильнее вместе. Вот почему мы так благодарны вам, уважаемые спортсмены, за приверженность олимпийским ценностям, солидарность, за отсутствие дискриминации, за чистый спорт, инклюзивность и равенство, за те ценности, о которых говорится в нашей новой олимпийской клятве. Мы будем двигаться только быстрее, будем стремиться быть только выше, будем становиться только сильнее, но только если будем едины в солидарности. Вот почему МОК изменил олимпийский девиз — быстрее, выше, сильнее, вместе. Это чувство единства — свет в конце тёмного туннеля пандемии. Пандемия вынудила нас разделиться и соблюдать дистанцию, держаться на расстоянии даже от наших любимых людей. Это разделение и сделало туннель таким тёмным. Но сегодня, где бы вы ни находились, мы переживаем и делимся этим моментом вместе. Олимпийский огонь делает свет в конце туннеля ярче», — сказал Бах.

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