Алина Загитова — российским олимпийцам: вся энергия нашей поддержки направлена к вам!

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова поддержала российских спортсменов, которым предстоит выступить на Олимпиаде в Токио в отсутствие болельщиков.
Церемония открытия Игр завершилась несколько минут назад на центральном стадионе в столице Японии.
«Сегодня в Токио начинаются летние Олимпийские игры. Это событие дарит радость миллионам людей. Спортсмены, волонтёры, болельщики — все мы с трепетом ждём Олимпиаду. Но, к сожалению, в этом году зрители не смогут присутствовать и болеть за спортсменов прямо на трибунах.
Я как никто знаю, как важны для спортсмена болельщики! Поддержка с трибун придаёт мне сил, вдохновляет и ведёт к победе! Это внутреннее сильнейшее ощущение — ты чувствуешь, что не один, за тебя и с тобой вся страна!
Я хочу поддержать всех ребят, которые едут на Олимпиаду от России! Будьте уверены, вы сможете защитить честь нашей страны, принести нам всем и себе победу. От всей души, ребята! Мы — с вами! Россия в наших сердцах и вся энергия нашей поддержки направлена к вам!» — написала Загитова на своей странице в «Инстаграме».
Фото можно посмотреть на странице Алины Загитовой в «Инстаграме».
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