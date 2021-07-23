Алина Загитова — российским олимпийцам: вся энергия нашей поддержки направлена к вам!

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова поддержала российских спортсменов, которым предстоит выступить на Олимпиаде в Токио в отсутствие болельщиков.

Церемония открытия Игр завершилась несколько минут назад на центральном стадионе в столице Японии.

«Сегодня в Токио начинаются летние Олимпийские игры. Это событие дарит радость миллионам людей. Спортсмены, волонтёры, болельщики — все мы с трепетом ждём Олимпиаду. Но, к сожалению, в этом году зрители не смогут присутствовать и болеть за спортсменов прямо на трибунах.



Я как никто знаю, как важны для спортсмена болельщики! Поддержка с трибун придаёт мне сил, вдохновляет и ведёт к победе! Это внутреннее сильнейшее ощущение — ты чувствуешь, что не один, за тебя и с тобой вся страна!



Я хочу поддержать всех ребят, которые едут на Олимпиаду от России! Будьте уверены, вы сможете защитить честь нашей страны, принести нам всем и себе победу. От всей души, ребята! Мы — с вами! Россия в наших сердцах и вся энергия нашей поддержки направлена к вам!» — написала Загитова на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Алины Загитовой в «Инстаграме».

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