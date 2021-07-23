«Сразу было понятно, что русские идут, цвета-то наши!» Мостовой — о проходе олимпийцев

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказался по поводу церемонии открытия летних Олимпийских игр в Токио.

«Мне было сразу понятно, что русские идут. Цвета-то наши! У многих стран были крутые наряды, например, у Италии, но у них-то нет никаких запретов. Что касается наших, у нас всегда был красный цвет, так же как синий и белый, от них никуда не денешься.



На Олимпиаде очень много дисциплин, всё зависит от количества человек в команде. Самые большие делегации, как я понимаю, у США, Китая и России. Вот общий зачёт между нами и будет разыгрываться. Не думаю, что страна с 20 участниками близко подберётся к этой тройке», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

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