Лев Лещенко: жду побед, стойкости и мужества от российских олимпийцев

Народный артист РСФСР, эстрадный певец Лев Лещенко поделился впечатлениями от церемонии открытия Олимпийских игр в Токио.

«Церемония открытия Олимпиады прекрасная, как всегда. Очень много ярких красок, световое шоу, финал фантастический. От наших олимпийцев жду побед, мужества, стойкости», — сказал Лещенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

По прогнозам президента Олимпийского комитета России (ОКР) Станислава Позднякова россияне должны завоевать от 50 до 60 медалей, из них 20–25 золотых.



Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года.

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