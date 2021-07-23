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Татьяна Тарасова рассказала, за кого будет «особенно болеть» на Олимпиаде в Токио

Татьяна Тарасова рассказала, за кого будет «особенно болеть» на Олимпиаде в Токио
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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова рассказала, за кого больше всего будет переживать на Олимпийских играх в Токио.

«С удовольствием смотрела за церемонией открытия Олимпиады в Токио. Во-первых, важно отметить — все шли вместе. Слово «вместе» — очень уместно, потому что мы всегда все вместе. Весь мир шёл на открытие Олимпийских игр в Токио — и наши тоже шли, причём прекрасно одетые. Надеемся, что они будут выигрывать всё, на что рассчитывают. Мы же будем ими восхищаться.

Буду болеть за всех российских спортсменов, но особенно за художественную гимнастику», — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

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