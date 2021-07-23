Журова: наша форма кричит, что мы россияне. Некоторые политики три недели будут мучиться

Депутат Государственной Думы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова дала комментарий по поводу церемонии открытия Олимпийских игр в Токио.

«Открытие Олимпиады, как и всегда, оставило хорошее впечатление. Все стараются использовать технические средства, световые. Впечатление хотят произвести все, а японцы были лаконичны. Церемонии ведь рассчитаны не только на тех, кто должен быть на стадионе, но и на тех, кто у экранов. У меня друзья смотрели церемонию в Италии, так вот их комментаторы очень тепло отзывались о нашей сборной, желали удачи.



Российская форма уже начинает выводить из себя тех, кто добивался определённых целей, кто знает, что есть запрет. И тут они увидели русский флаг. Наши спортсмены будут стоять на пьедестале практически в русском флаге, а форма сейчас более русская, чем до этого. Раньше делали форму, которая напоминала, что мы россияне. Сейчас она об этом кричит. При этом нам всё согласовали, но некоторые мировые политики не знали об этом и хотели, чтобы этого не случилось. И теперь три недели они будут от этого мучиться», — сказала Журова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.