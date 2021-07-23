Делегация Мали пыталась досрочно покинуть церемонию открытия ОИ. Организаторы помешали

Во время церемонии открытия Олимпийских игр в Токио одна из 207 команд, принявших участие в параде спортсменов, нарушила установленные организаторами правила.
По сценарию участники после прохода по стадиону выстраивались в определённом месте чаши стадиона и ждали окончания действия, то есть официального открытия Игр и зажжения олимпийского огня. Однако делегация сборной Мали по неизвестным причинам сразу после прохода по стадиону намеревалась покинуть церемонию. Малийцы направились к выходу, и организаторам удалось вернуть спортсменов обратно уже за пределами периметра поля.
В итоге порядок был восстановлен: спортсмены сборной Мали вернулись на свои места и вместе со всеми дождались окончания четырёхчасового открытия Игр в Токио, увидели, как теннисистка Наоми Осака зажгла в чаше стадиона олимпийский огонь.
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