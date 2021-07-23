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Огонь Олимпиады на стадионе в Токио потушен. Он будет гореть рядом с объектами Игр

Огонь Олимпиады на стадионе в Токио потушен. Он будет гореть рядом с объектами Игр
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После церемонии открытия Игр-2020 в Токио олимпийский огонь на стадионе был потушен. В отличие от всех предыдущих олимпиад, огонь не будет гореть в чаше главного стадиона на протяжении всех соревнований.

Ещё в 2018 году оргкомитет Токио-2020 объявил, что олимпийский огонь будет находиться на стадионе только в ходе официальных церемоний открытия и закрытия Игр. А на время соревнований пламя перенесут в чашу, расположенную на набережной Токио в районе Ариакэ. Там находятся многие объекты Игр, а также главный пресс-центр.

Церемония открытия Олимпийских игр — 2020 прошла на центральном стадионе в Токио 23 июля. Право зажечь олимпийский огонь было доверено экс первой ракетке мира Наоми Осаке. Токийские игры основаны на принципах гендерного равенства, а также разнообразия и гармонии. Осака, у которой мать японка, а отец американец с Гаити, была выбрана Организационным комитетом как спортсменка, которая могла бы воплотить эту философию.

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Новости. Олимпиада 2020
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