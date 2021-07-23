Огонь Олимпиады на стадионе в Токио потушен. Он будет гореть рядом с объектами Игр

После церемонии открытия Игр-2020 в Токио олимпийский огонь на стадионе был потушен. В отличие от всех предыдущих олимпиад, огонь не будет гореть в чаше главного стадиона на протяжении всех соревнований.
Ещё в 2018 году оргкомитет Токио-2020 объявил, что олимпийский огонь будет находиться на стадионе только в ходе официальных церемоний открытия и закрытия Игр. А на время соревнований пламя перенесут в чашу, расположенную на набережной Токио в районе Ариакэ. Там находятся многие объекты Игр, а также главный пресс-центр.
Церемония открытия Олимпийских игр — 2020 прошла на центральном стадионе в Токио 23 июля. Право зажечь олимпийский огонь было доверено экс первой ракетке мира Наоми Осаке. Токийские игры основаны на принципах гендерного равенства, а также разнообразия и гармонии. Осака, у которой мать японка, а отец американец с Гаити, была выбрана Организационным комитетом как спортсменка, которая могла бы воплотить эту философию.
Самые главные события Олимпиады в телеграм-канале «Чемпионата»! Начинай читать
- 23 июля 2021
-
20:51
-
20:38
-
20:19
-
20:01
-
19:59
-
19:49
-
19:29
-
19:13
-
19:06
-
18:54
-
18:53
-
18:46
-
18:41
-
18:36
-
18:30
-
18:22
-
18:16
-
18:12
-
17:48
-
17:43
-
17:43
-
17:23
-
17:14
-
16:59
-
16:05
-
15:57
-
15:30
-
15:29
-
15:27
-
15:12
-
15:11
-
14:56
-
14:22
-
14:09
-
14:03