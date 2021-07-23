Владимир Зеленский обратился с речью к украинским спортсменам перед Олимпиадой

Президент Украины Владимир Зеленский перед началом Олимпийских игр в Токио обратился в своём «Фейсбуке» к украинским спортсменам.

«Благодаря вам, нашим олимпийцам, сине-жёлтый флаг поднимали вверх в разных уголках планеты под «Ещё не умерла Украина». Верю, что скоро его увидит и Токио.

И хотя эта Олимпиада состоится при пустых трибунах, она не увидит пустых сердец. Ведь в сердцах всех украинцев будет звучать поддержка и вера в ваши победы. Подарите нам то, что дороже золота, серебра и бронзы — это эмоции от победы, гордость за то, что мы — украинцы! Выше, быстрее, сильнее! И без травм! Слава Украине!» — написал Зеленский на своей странице в «Фейсбуке».

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