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МОК — о Крыме в составе РФ на официальном сайте Игр: это досадная ошибка

МОК — о Крыме в составе РФ на официальном сайте Игр: это досадная ошибка
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Международный олимпийский комитет (МОК) прокомментировал ситуацию с Крымом, который на официальном сайте Олимпиады в Токио сперва обозначили как часть России, отделив его границей от Украины, а потом «сделали» украинским, убрав соответствующую линию.

«Это была досадная ошибка провайдера, которую немедленно исправили, как только нам стало об этом известно. Мы приносим свои извинения», — приводит сообщение пресс-службы МОК «Р-Спорт».

Напомним, Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией. Украина не признала результаты референдума.

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