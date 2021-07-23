50% читателей «Чемпионата» считают, что Россия провалится на Олимпиаде

На «Чемпионате» проходил опрос «Какое место в медальном зачёте займёт команда России на Олимпиаде в Токио?» В голосовании приняли участие 5645 человек. Половина респондентов считает, что Россия не сможет побороться за высокие места и финиширует ниже четвёртого места.
26 процентов читателей «Чемпионата» рассчитывает на четвёртое место. 14 процентов верит в то, что команда сможет завоевать третье место. 3 процента рассчитывает на вторую строчку, и 7 процентов заняли самую оптимистичную позицию, согласно которой российских спортсменов ждёт триумф в неофициальном медальном зачёте.
Напомним, сегодня состоялась церемония открытия Олимпийских Игр в Токио. Российские олимпийцы вышли на арену 77-ми по счёту среди всех сборных. Знаменосцами на церемонии открытия Игр стали олимпийские чемпионы волейболист Максим Михайлов и фехтовальщица Софья Великая.
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