50% читателей «Чемпионата» считают, что Россия провалится на Олимпиаде

На «Чемпионате» проходил опрос «Какое место в медальном зачёте займёт команда России на Олимпиаде в Токио?» В голосовании приняли участие 5645 человек. Половина респондентов считает, что Россия не сможет побороться за высокие места и финиширует ниже четвёртого места.

26 процентов читателей «Чемпионата» рассчитывает на четвёртое место. 14 процентов верит в то, что команда сможет завоевать третье место. 3 процента рассчитывает на вторую строчку, и 7 процентов заняли самую оптимистичную позицию, согласно которой российских спортсменов ждёт триумф в неофициальном медальном зачёте.

Напомним, сегодня состоялась церемония открытия Олимпийских Игр в Токио. Российские олимпийцы вышли на арену 77-ми по счёту среди всех сборных. Знаменосцами на церемонии открытия Игр стали олимпийские чемпионы волейболист Максим Михайлов и фехтовальщица Софья Великая.