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Немецкий велогонщик Симон Гешке заразился коронавирусом и не выйдет на старт ОИ-2020

Немецкий велогонщик Симон Гешке заразился коронавирусом и не выйдет на старт ОИ-2020
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В немецкой олимпийской команде по велоспорту зафиксирован положительный тест на COVID-19, сообщает пресс-служба Олимпийского комитета Германии. Заразившимся оказался шоссейный гонщик Симон Гешке. Положительный результат показал его ежедневный тест на COVID-19, и контрольный ПЦР-тест, проведённый организаторами вечером, подтвердил диагноз.

Гешке вместе с командой жил в отеле за пределами олимпийской деревни. Все тесты его 12 партнёров по команде оказались отрицательными. Гешке не сможет принять участия в гонке, которая состоится завтра, 24 июля. Его сосед по номеру Эмануэль Бухман выйдет на старт, если ещё один его ПЦР-тест окажется отрицательным.

Олимпийские игры в Токио начались сегодня, 23 июля, и продлятся до 8 августа.

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