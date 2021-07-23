Знаменитая гимнастка Надя Команечи отметила шпагат Джоковича

Легендарная румынская гимнастка Надя Команечи отметила растяжку первой ракетки мира серба Новака Джоковича.
«Я могу сказать, что это просто отличная растяжка», — написала в своём «Твиттере» Команечи.
Публикация полностью доступна в «Твиттере» Нади Команечи.
Напомним, Новак Джокович в этом сезоне выиграл три из трёх турниров «Большого шлема». Для получения «Золотого шлема» ему необходимо победить на Олимпиаде и US Open. Он может стать первым в истории теннисистом, кому удалось выиграть все четыре мэйджора и золото Олимпиады в один год.
Надя Команечи — пятикратная олимпийская чемпионка, двукратная чемпионка мира, девятикратная чемпионка Европы. Одна из лучших в мире гимнасток XX века. Первая из гимнасток, получившая от жюри оценку в десять баллов в соревнованиях на Олимпиаде 1976 году в Монреале. Самая титулованная, наряду с Элисабетой Липэ, спортсменка Румынии в истории Олимпиад. Почётный президент Национального олимпийского комитета Румынии и Румынской федерации гимнастики.
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