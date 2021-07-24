Бегунья из Ямайки выступит на Олимпиаде-2020, несмотря на разрыв мениска

Ямайская бегунья на дистанции 1500 метров Аиша Прот-Лир сообщила, что она будет участвовать на Олимпиаде в Токио, несмотря на разрыв мениска в результате несчастного случая на тренировке.

Спортсменка решила отложить операцию до окончания Игр, чтобы она могла участвовать в соревнованиях.

«Я разорвала мениск в воскресенье на тренировке — странная, шокирующая случайность. Я услышала и почувствовала болезненный хлопок при выполнении упражнения. В среду я сделала МРТ, после чего доктор сообщил мне о том, что требуется срочная операция.



Я буду стоять в очереди в Токио. Когда я приеду, мне откачают жидкость из колена и сделают инъекцию кортизона (это законно, и мой хирург понимает и поддерживает меня в этом).



Я хочу продолжать верить в возможность достижения диких мечтаний, которые я храню глубоко в сердце.



Мы не сделали ничего плохого. Как я уже сказала, это был несчастный случай. Но теперь вся моя молчаливая работа, прекрасная, с трудом заработанная физическая форма не имеет шанса увидеть свет. Триумф, который я так ярко представляла, исчез в один миг.



Я понимаю, что спорт — это просто спорт. Я знаю правду, что я больше, чем спортсменка. Но этот спорт значит для меня всё. Это работа всей моей жизни, мое предназначение и моя первая настоящая любовь. У меня разбито сердце.



Но я также благодарна за то, что моя жизнь опирается на неослабевающую и безусловную любовь. Сегодня я проснулась с любовью к себе (даже к своему дурацкому левому колену) и считаю это маленькой победой.



Вы увидите меня улыбающейся в Токио с Ямайкой на груди, потому что честь представлять свою страну — одна из величайших за всю мою маленькую жизнь», — написала в своём «Инстаграме» спортсменка.