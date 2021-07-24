Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2020 Новости

Соревнования по гребле на ОИ-2020 продолжаются, несмотря на сообщения о переносе

Соревнования по гребле на ОИ-2020 продолжаются, несмотря на сообщения о переносе
Комментарии

Соревнования по академической гребле на Олимпийских играх – 2020 в Токио (Япония) продолжаются. Ранее сообщалось об их переносе из-за несоответствующих погодных условий. Об этом сообщает Олимпийский оргкомитет России в «телеграме».

Из команды ОКР участие примут Екатерина Питиримова и Екатерина Курочкина (двойки парные), Василиса Степанова и Елена Орябинская (двойки), а также Анастасия Лебедева и Мария Боталова (двойки парные, лёгкий вес).

Напомним, вчера состоялась церемония открытия Олимпийских Игр в Токио. Российские олимпийцы вышли на арену 77-ми по счёту среди всех сборных. Знаменосцами на церемонии открытия Игр стали олимпийские чемпионы волейболист Максим Михайлов и фехтовальщица Софья Великая.

Новость по теме
Соревнования по академической гребле на ОИ-2020 перенесены из-за плохих погодных условий
Комментарии
Новости. Олимпиада 2020
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021