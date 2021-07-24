Соревнования по гребле на ОИ-2020 продолжаются, несмотря на сообщения о переносе

Соревнования по академической гребле на Олимпийских играх – 2020 в Токио (Япония) продолжаются. Ранее сообщалось об их переносе из-за несоответствующих погодных условий. Об этом сообщает Олимпийский оргкомитет России в «телеграме».

Из команды ОКР участие примут Екатерина Питиримова и Екатерина Курочкина (двойки парные), Василиса Степанова и Елена Орябинская (двойки), а также Анастасия Лебедева и Мария Боталова (двойки парные, лёгкий вес).

Напомним, вчера состоялась церемония открытия Олимпийских Игр в Токио. Российские олимпийцы вышли на арену 77-ми по счёту среди всех сборных. Знаменосцами на церемонии открытия Игр стали олимпийские чемпионы волейболист Максим Михайлов и фехтовальщица Софья Великая.