Посольство РФ рассчитывает на исправление карты МОК, в которой Крым вошёл в состав Украины

Пресс-служба посольства России в Японии в «Фейсбуке» отреагировала на ситуацию с вхождением Крыма в состав Украины на официальном сайте Олимпиады в Токио. Напомним, изначально Крым обозначили как часть России, отделив его границей от Украины, а потом «сделали» украинским, убрав соответствующую линию.
«В связи с опубликованием на сайте Олимпиады — 2020 карты, где содержится некорректное изображение территориальной принадлежности российского полуострова Крым, хотели бы напомнить, что Крым вернулся в состав Российской Федерации в результате свободного волеизъявления его жителей на референдуме, проведённом в полном соответствии с международными стандартами.
Таким образом, Крым является неотъемлемой частью Российской Федерации, вопрос о его принадлежности окончательно и бесповоротно закрыт.
Исходим из того, что МОК и Оргкомитет Токийской Олимпиады внесут в упомянутую карту соответствующие исправления, приводящие изображение Крыма в соответствие с очевидной правовой и объективной реальностью», — сообщается в «Фейсбуке» посольства РФ в Японии.
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