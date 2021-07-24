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Посольство РФ рассчитывает на исправление карты МОК, в которой Крым вошёл в состав Украины

Посольство РФ рассчитывает на исправление карты МОК, в которой Крым вошёл в состав Украины
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Пресс-служба посольства России в Японии в «Фейсбуке» отреагировала на ситуацию с вхождением Крыма в состав Украины на официальном сайте Олимпиады в Токио. Напомним, изначально Крым обозначили как часть России, отделив его границей от Украины, а потом «сделали» украинским, убрав соответствующую линию.

«В связи с опубликованием на сайте Олимпиады — 2020 карты, где содержится некорректное изображение территориальной принадлежности российского полуострова Крым, хотели бы напомнить, что Крым вернулся в состав Российской Федерации в результате свободного волеизъявления его жителей на референдуме, проведённом в полном соответствии с международными стандартами.

Таким образом, Крым является неотъемлемой частью Российской Федерации, вопрос о его принадлежности окончательно и бесповоротно закрыт.

Исходим из того, что МОК и Оргкомитет Токийской Олимпиады внесут в упомянутую карту соответствующие исправления, приводящие изображение Крыма в соответствие с очевидной правовой и объективной реальностью», — сообщается в «Фейсбуке» посольства РФ в Японии.

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