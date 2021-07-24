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Сборная России по баскетболу 3х3 обыграла Японию на старте Олимпийского турнира

Сборная России по баскетболу 3х3 обыграла Японию на старте Олимпийского турнира
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В Токио (Япония) на стадионе «Аоми Урбан Спортс Парк» состоялся дебютный матч Олимпийских игр – 2020 по баскетболу 3х3, в котором женская сборная России оказалась сильнее хозяек турнира – сборной Японии, одержав победу со счётом 21:18.

В составе нашей сборной выступали Юлия Козик, Анастасия Логунова, Ольга и Евгения Фролкина.

В 8:00 мск женская сборная России проведёт ещё одну игру, в которой им будут противостоять соперницы из Китая.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года. Россию в Токио представят 335 спортсменов, которые выступят в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.

Олимпиада 2020. Баскетбол 3х3
Женщины. Групповой раунд. Россия - Япония
24 июля 2021, суббота. 04:15 МСК
Окончено
1
Россия
2
Япония
Комментарии
Новости. Олимпиада 2020
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