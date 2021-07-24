Боталова и Лебедева попали в утешительный заезд в академической гребле

Российская женская двойка парная легковесок Мария Боталова и Анастасия Лебедева пришли на финиш третьими и будут участвовать в утешительном заезде, чтобы получить право выйти в следующую стадию.

Двойка парная легкая. Предварительные заезды

1. Румыния — 7.01,74

2. Великобритания — 7.03,2

3. Россия (Анастасия Лебедева, Мария Боталова) — 7.07,67

4. Белоруссия — 7.10,15

5. Австрия — 7.26,22

6. Аргентина — 7.29,27

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года. Россию в Токио представят 335 спортсменов, которые выступят в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.