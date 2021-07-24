Шпажистка Виолетта Колобова объяснила поражение в 1/16 финала олимпийского турнира

Российская шпажистка Виолетта Колобова прокомментировала неудачное выступление в личном турнире на Олимпийских играх в Токио (Япония). В 1/16 финала она проиграла Александре Ярецкой из Польши со счётом 11:15.
«Возможно, я не успела набрать нужную форму. Хотя, как мне казалось, я подошла к Играм в хороших кондициях. Я на самом деле не ставила себе каких-то особых целей на эти Олимпийские игры. Просто хотела выступить, показать достойное фехтование, но, к сожалению, не получилось.
Как далось решение вернуться? После родов я решила посмотреть, смогу ли я быстро восстановиться. Восстановление шло хорошо, поэтому тренерский штаб решил, что я еду на Игры. Я считаю, что всё сделала правильно, и ни о чём не жалею. Хотя, может, тренеры так не считают. Главное – я попробовала, а на Олимпийских играх может быть что угодно», — цитирует Колобову РИА «Новости».
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