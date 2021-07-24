Козик: рады, что выиграли первую игру. Начинать турнир пришлось с хозяевами, это тяжело

Игрок сборной России по баскетболу 3х3 Юлия Козик поделилась впечатлениями от стартового победного матча на Олимпиада-2020. Россиянки обыграли команду Японии со счётом 21:18.
«Мы очень рады, что выиграли первую игру. Начинать турнир пришлось с хозяевами. Это тяжело, хоть и при пустых трибунах. Думаю, мы сыграли хорошо. Конечно, не без ошибок, но в целом было неплохо. К концу матча мы подустали. У японок очень быстрая команда, они много двигаются, и нам тоже приходится. Но главное, что выиграли.
Мы готовились к тому, что будет плотный график, много игр. Все команды сильные, нельзя никого выделять. Каждая может проявить себя, а может выступить не очень, сложно предугадать. Сейчас ещё не так жарко, как в первые дни. Хорошо, что есть навес, немного продувает, так что условия нормальные. Сейчас перед второй игрой будем отдыхать, может быть, перекусим и будем готовиться. В баскетболе 3х3 гораздо быстрее идёт игра в отличие от классического. Здесь есть время догонять, но его не так много, разбазаривать его нельзя», – передаёт слова Юлии Козик корреспондент «Чемпионата» Михаил Чесалин.
- 24 июля 2021
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