Анастасия Галашина прокомментировала завоевание серебряной медали в стрельбе на ОИ-2020

Россиянка Анастасия Галашина поделилась впечатлениями от завоевания серебряной медали в стрельбе из пневматической винтовки с 10 м на Олимпийских играх-2020 в Токио.

«Я, конечно же, очень рада этому. Это мои первые Олимпийские игры, и сразу же я завоевала медаль. Был тяжёлый цикл, я справилась. Старалась не думать во время соревнований о медалях, делала свою работу. Это вылилось в то, что я взяла награду, я очень рада.



Нужно успокаиваться и ни о чём не думать. Всегда говорю, что у меня нет эмоций, я робот. В подсознании было то, что я всё делала правильно. Почему с китаянками нереально бороться в эмоциях? Я даже не знала, что там китаянка стоит, была в своих мыслях. Работаю только над собой.



Эту медаль посвящаю всем. Над ней работали ещё и мои родители, тренеры, массажисты, супруг. Всё окружение», — цитирует Галашину сайт «Матч ТВ».

Золото выиграла китаянка Цянь Ян.

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