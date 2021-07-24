Далгатова уступила в 1/16 финала турнира по боксу на Олимпиаде-2020

Российская спортсменка Саадат Далгатова в 1/16 финала турнира по боксу на Олимпиаде-2020 в весовой категории до 69 кг уступила представительнице Таиланда Байсон Маникон по итогам трёх раундов.

Судьи отдали победу представительнице Таиланда – 4:1. Ранее в 1/8 финала турнира пробилась полячка Каролина Кожевская, победившая представительницу Узбекистана Шахнозу Юнусову (5:0).

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года. Россию в Токио представят 335 спортсменов, которые выступят в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.