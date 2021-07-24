Саблист Ибрагимов одержал победу в 1/16 финала олимпийского турнира
Поделиться
Российский саблист Камиль Ибрагимов в 1/16 финала олимпийского турнира прошёл немца Бенедикта Вагнера. 27-летний россиянин победил со счетом 15:13.
Также на стадии 1/16 финала участвуют ещё двое россиян: Вениамин Решетников встретится с Зиадом Эль-Сисси из Египта, а Константин Лоханов проведёт поединок с южнокорейцем Ким Джон Хваном.
Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года. Россию в Токио представят 335 спортсменов, которые выступят в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.
Комментарии
- 24 июля 2021
-
07:29
-
07:27
-
07:21
-
07:15
-
06:59
-
06:51
-
06:37
-
06:35
-
06:31
-
06:24
-
06:23
-
06:22
-
06:10
-
06:10
-
05:59
-
05:51
-
05:40
-
05:29
-
05:29
-
05:20
-
05:16
-
05:13
-
04:53
-
04:45
-
04:40
-
04:34
-
04:14
-
04:03
-
03:55
-
03:41
-
02:50
-
02:42
-
02:25
-
01:59
-
00:59
Партнерский контент