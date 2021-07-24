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Анастасия Галашина объяснила, почему упустила золото последним выстрелом на ОИ-2020

Анастасия Галашина объяснила, почему упустила золото последним выстрелом на ОИ-2020
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Россиянка Анастасия Галашина ответила на вопрос, почему она упустила золото последним выстрелом на Олимпийских играх в Токио. Спортсменка, лидировавшая по ходу финала, в итоге завоевала серебро в стрельбе из пневматической винтовки с 10 м. Золото выиграла китаянка Цянь Ян.

«У меня смешанные чувства, радость и горечь. Но в целом я счастлива. В последнем выстреле я допустила ошибку. Ничего серьёзного. Это будет мне уроком на будущее. Я слишком сильно занервничала, затянула выстрел. Мои мысли были не там, где нужно. Я потеряла концентрацию. Объяснение очень простое.

Но я рада серебру. Это большой шаг вперёд для меня. Это моя первая Олимпиада — и сразу медаль. Я старалась не думать о соперницах, а просто делала свою работу", — сказала Галашина после соревнований.

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Россиянка Анастасия Галашина завоевала серебро в стрельбе на Олимпиаде-2020 в Токио
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