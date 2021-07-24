Саблисты Решетников и Лоханов вылетели на стадии 1/16 финала олимпийского турнира

Россияне Вениамин Решетников и Константин Лоханов проиграли свои поединки в 1/16 финала турнира по фехтованию (сабля) на Олимпиаде-2020.

Решетников уступил представителю Египта Зиаду Эль-Сисси со счётом 13:15, а Лоханов проиграл южнокорейцу Ким Джон Хвану со счётом 11:15.

Ранее российский саблист Камиль Ибрагимов в 1/16 финала олимпийского турнира прошёл немца Бенедикта Вагнера. 27-летний россиянин победил со счетом 15:13. в 1/8 финала он встретится с другим немцем – Сабо Матьяшем.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года. Россию в Токио представят 335 спортсменов, которые выступят в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.