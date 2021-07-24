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Российские гимнасты завершили квалификацию ОИ-2020 на втором месте

Российские гимнасты завершили квалификацию ОИ-2020 на втором месте
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Российские гимнасты закончили своё выступление в квалификации. Результаты после 1-й смены: Китай 262.061, Россия 261.945, Украина 247.492.

После первой смены по итогам квалификации Олимпийских игр в Токио лидирует Никита Нагорный. Россиянин идет первым в квалификации в личном многоборье, набрав 87,897 балла. Артур Далалоян четвёртый.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года. Россию в Токио представят 335 спортсменов, которые выступят в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.

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Новости. Олимпиада 2020
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