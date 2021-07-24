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Айзанат Муртазаева вышла в четвертьфинал олимпийского турнира по фехтованию

Айзанат Муртазаева вышла в четвертьфинал олимпийского турнира по фехтованию
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Российская спортсменка Айзанат Муртазаева в 1/8 финала олимпийского турнира по фехтованию (шпага) победила представительницу США Хёрли Келли со счётом 12:11.

Напомним, в 1/32 финала Муртазаева победила представительницу Гонконга Хсие Кайлинь со счётом 14:7, а в 1/16 прошла кореянку Чой Инь-Чжон со счётом 15:11.

В четвертьфинал турнира уже оформили путёвки эстонка Юлия Беляева, а также итальянки Фьяминго Росселла и Изола Федерика.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года. Россию в Токио представят 335 спортсменов, которые выступят в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.

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