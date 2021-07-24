Американки одержали самую крупную победу в истории Игр, обыграв японских ватерполисток

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В женском водном поло был установлен олимпийский рекорд по результативности матчей.

Американские ватерполистки обыграли японок со счётом 25:4.

Сейчас турнирная таблица по женскому водному поло выглядит так:

США – 2 очка (1 игра), Россия – 0 очков (0 игр), Венгрия – 0 очков (0 игр), Китай – 0 очков (0 игр), Япония – 0 очков (1 игра).

Матч Китай – Россия состоится в 13:50 по московскому времени.

Напомним, премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга объявил о вводе в Токио с 12 июля режима чрезвычайной ситуации из-за роста количества случаев заражения ковидом. Ранее стало известно, что церемонии открытия и закрытия летних Игр также пройдут без зрителей. Однако разрешено присутствовать VIP-гостям.



Олимпиада пройдёт с 23 июля по 8 августа.



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