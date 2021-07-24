Тяжелоатлетка Чжихой Хо победила на Играх в Токио. Это 2-е золото Китая на ОИ-2020

Китаянка Чжихой Хо стала победительницей Олимпийских игр в Токио (Япония) в соревнованиях по тяжёлой атлетике в весовой категории до 49 кг.



Китайская спортсменка в сумме показала результат 210 кг (94 кг в рывке + 116 кг в толчке), установив олимпийский рекорд. Это вторая золотая медаль Китая на Играх-2020.

Серебро завоевала Чану Саихом Мирабаи из Индии, бронза досталась Винди Кантики Айсе из Индонезии.

В субботу россиянка Кристина Соболь стала последней в квалификации. 29-летняя спортсменка не смогла взять начальный вес 80 кг.

Напомним, премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга объявил о вводе в Токио с 12 июля режима чрезвычайной ситуации из-за роста количества случаев заражения ковидом. Ранее стало известно, что церемонии открытия и закрытия летних Игр также пройдут без зрителей. Однако разрешено присутствовать VIP-гостям.



Олимпиада пройдёт с 23 июля по 8 августа.



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