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CAS восстановил аккредитацию Агапитова на Олимпиаде

CAS восстановил аккредитацию Агапитова на Олимпиаде
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Глава Федерации тяжёлой атлетики России Максим Агапитов прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда (CAS) обязать Международный олимпийский комитет (МОК) вернуть ему олимпийскую аккредитацию.

Выездная панель Спортивного арбитражного суда в Токио удовлетворила апелляцию Агапитова на решение МОК об отзыве личной аккредитации на Игры в Токио.

«Сегодня победила справедливость. Решение МОК лишить меня аккредитации стало для меня ударом, поставило под сомнение мою репутацию. Не сомневался ни секунды, что дойду до конца, чтобы защитить своё имя и репутацию, вопрос поездки в Токио всегда был для меня второстепенным. Я благодарен арбитрам CAS, которые проявили профессионализм и беспристрастность, не боясь пойти против МОК. И МОК, и Международная федерация тяжёлой атлетики были абсолютно непрозрачны в процессе вынесения решения, которое не имело никакого правого основания и было дискриминационным по своей природе», — цитирует Агапитова ТАСС.

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