CAS восстановил аккредитацию Агапитова на Олимпиаде

Глава Федерации тяжёлой атлетики России Максим Агапитов прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда (CAS) обязать Международный олимпийский комитет (МОК) вернуть ему олимпийскую аккредитацию.

Выездная панель Спортивного арбитражного суда в Токио удовлетворила апелляцию Агапитова на решение МОК об отзыве личной аккредитации на Игры в Токио.

«Сегодня победила справедливость. Решение МОК лишить меня аккредитации стало для меня ударом, поставило под сомнение мою репутацию. Не сомневался ни секунды, что дойду до конца, чтобы защитить своё имя и репутацию, вопрос поездки в Токио всегда был для меня второстепенным. Я благодарен арбитрам CAS, которые проявили профессионализм и беспристрастность, не боясь пойти против МОК. И МОК, и Международная федерация тяжёлой атлетики были абсолютно непрозрачны в процессе вынесения решения, которое не имело никакого правого основания и было дискриминационным по своей природе», — цитирует Агапитова ТАСС.