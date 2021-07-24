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Сборная Южной Кореи завоевала золото Олимпиады-2021 в миксте в стрельбе из лука

Сборная Южной Кореи завоевала золото Олимпиады-2020 в миксте в стрельбе из лука
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Ан Сан и Ким Чже Док из Южной Кореи завоевали золотые медали в миксте в стрельбе из лука на Олимпийских играх в Токио (Япония). В финале южнокорейская сборная со счётом 5:3 победила Габриэлу Шлёссер и Стива Вийлера из Нидерландов. Бронзовые медали достались мексиканцам Алехандру Валенсии и Луису Альваресу.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года. Россию в Токио представят 335 спортсменов, которые выступят в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.

Олимпиада 2020. Стрельба из лука
Микст. Командное первенство. Финал. Южная Корея - Нидерланды
24 июля 2021, суббота. 10:45 МСК
Окончено
1
Южная Корея
2
Нидерланды
3
Мексика
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