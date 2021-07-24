«Проснулась только к 3-му раунду». Далгатова — о поражении на турнире по боксу на ОИ-2020

Российская спортсменка Саадат Далгатова прокомментировала поражение, которое она потерпела по итогам трёх раундов в 1/16 финала турнира по боксу на Олимпиаде-2020 в бою с представительницей Таиланда Байсон Маникон. Спортсменки выступают в весовой категории до 69 кг. Для Далгатовой этот бой стал первым в карьере на Олимпийских играх.
«Впервые боксировала утром, так рано организаторы поставили расписание. И я просто не проснулась. Считаю, что проспала первый раунд и проснулась только к третьему. Честно, была спокойна, что пройду. Но так сложилось», — приводит слова Далгатовой Федерация бокса России.
Напомним, Олимпийские игры в Токио должны были пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Однако из-за пандемии коронавирусной инфекции соревнования перенесли на год, и теперь они состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года.
- 24 июля 2021
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