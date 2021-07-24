«Отсутствие гимна — дополнительный стимул». Фетисов — о первой медали России на Олимпиаде
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Депутат Госдумы РФ, двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов отреагировал на завоевание первой медали для сборной России на Олимпийских играх в Токио (Япония). Ранее 24-летняя российская спортсменка Анастасия Галашина завоевала серебряную медаль в стрельбе из пневматической винтовки.
«Конечно, рад, что взяли первую медаль. Будем надеяться, что все приедут с медалями. Что касается непростых условий из-за отсутствия гимна и собственной формы, то, может, это дополнительный стимул. Это же не первый раз. Думаю, разозлит ещё больше», — сказал Фетисов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
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