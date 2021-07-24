Тихонов — о первой медали России на ОИ-2020: золота без серебра не появится. Размочили!

Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов отреагировал на завоевание первой медали для сборной России на летних Олимпийских играх в Токио (Япония). Ранее 24-летняя российская спортсменка Анастасия Галашина завоевала серебряную медаль в стрельбе из пневматической винтовки.

«Мы рады абсолютно всем медалям. Дай бог, чтобы мы поборолись в общем зачёте. Что касается первой медали, то золото без серебра не появится! Есть у мастеров такая истина. Размочили! Мы сегодня и в волейболе хорошо стартовали, в гребле достойно выступаем, фехтование на уровне. Всё будет!» — сказал Тихонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года. Россию в Токио представят 335 спортсменов, которые выступят в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.