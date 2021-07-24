Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2020 Новости

Тихонов — о первой медали России на ОИ-2020: золота без серебра не появится. Размочили!

Тихонов — о первой медали России на ОИ-2020: золота без серебра не появится. Размочили!
Аудио-версия:
Комментарии

Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов отреагировал на завоевание первой медали для сборной России на летних Олимпийских играх в Токио (Япония). Ранее 24-летняя российская спортсменка Анастасия Галашина завоевала серебряную медаль в стрельбе из пневматической винтовки.

«Мы рады абсолютно всем медалям. Дай бог, чтобы мы поборолись в общем зачёте. Что касается первой медали, то золото без серебра не появится! Есть у мастеров такая истина. Размочили! Мы сегодня и в волейболе хорошо стартовали, в гребле достойно выступаем, фехтование на уровне. Всё будет!» — сказал Тихонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года. Россию в Токио представят 335 спортсменов, которые выступят в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.

«Какой смысл психовать после промахов?» Кто принёс сборной России первую медаль Токио «Какой смысл психовать после промахов?» Кто принёс сборной России первую медаль Токио
Комментарии
Новости. Олимпиада 2020
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021