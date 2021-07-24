«Нет никаких расстройств!» Отец первой российской медалистки на ОИ-2020 — о серебре дочери

Отец российской спортсменки Анастасии Галашиной Валерий прокомментировал призёрство дочери на Играх в Токио.

«Расстройства у Насти нет! Смешанные чувства есть, но это всё в рамках дальнейших планов и работы тренеров и специалистов по корректировке выступлений. А у нас тем более нет никаких расстройств! Это чувство гордости за дочь! Это Олимпиада: здесь быть в финале — это великая радость, а стоять на пьедестале — великая гордость. Гордость за себя и за страну!» — сказал Валерий Галашин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года. Россию в Токио представят 335 спортсменов, которые выступят в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.