Муртазаева не сумела выйти в финал олимпийского турнира по фехтованию в Токио-2020

Российская шпажистка Айзанат Муртазаева, посеянная под последним номером, не сумела пробиться в финал олимпийского турнира по фехтованию в Токио-2020. В полуфинальном поединке она оказалась слабее Сунь Ивэнь из Китая. Итоговый счёт встречи — 12:8 в пользу китаянки.

Сегодня, в 13:30 мск, Муртазаева поборется за бронзовую медаль Олимпийских игр. Её соперницей станет победительница поединка Катрина Лехис (Эстония) — Ана Мария Попеску (Румыния).

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Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года. Россию в Токио представят 335 спортсменов, которые выступят в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.